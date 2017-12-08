Международный этический и гуманистический союз (IHEU) опубликовал доклад о преследованиях атеистов и неверующих людей.

Отношение к атеистам оценивали по категориям «власть», «образование», «общественное взаимодействие» и «свобода выражения».

Серьезные нарушения (среди них — фундаменталистское образование в школах, социальная дискриминация из-за религии, уголовное наказание за критику религиозных убеждений) отмечаются в 85 государствах мирах. В 12 из них предусмотрена смертная казнь за изменение религии или отказ от нее. Чаще дискриминация атеистов наблюдается в мусульманских или многоконфессиональных странах с большим количеством исламизированных районов.

Наиболее негативная ситуация с публичным преследованием неверующих зафиксирована в Индии, Мавритании, Малайзии, на Мальдивах, в Пакистане, Саудовской Аравии и Судане. В этих странах речь идет о внесудебной расправе, принудительном лечении или тюремном заключении для публично выражавших убеждения атеистов.

Россия в докладе отмечена как страна с серьезными нарушениями по пунктам «образование», «общественное взаимодействие» и «свобода выражения». У властей авторы выявили умеренные нарушения: в государстве, несмотря на отмеченную в Конституции светскость, предпочтительно православие. В целом же на официальном уровне атеизм не осуждается.

Источник: Republic