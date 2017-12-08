Министерство здравоохранения предложило маркировать продукты питания так, чтобы потребитель знал, какие продукты полезны, а какие нет. Ведомство направило новую концепцию российскому правительству.

Минздрав планирует поделить продукты на три группы в зависимости от содержания в их составе веществ и элементов, избыточное потребление которых могут вызвать хронические заболевания.

К первой группе отнесут продукты, не содержащие вредных элементов. Это свежие и замороженные фрукты, овощи, свежие и замороженные мясо, птица, рыба, а также яйца и крупы.

Во вторую группу попадут «нездоровые» продукты: шоколад, кондитерские изделия, а также энергетические напитки и алкогольная продукция.

В третьей окажутся продукты и допустимые значения их компонентов, при которых можно относить товар к здоровому питанию. Это сушеные фрукты, орехи, сухие завтраки, полуфабрикаты и некоторые другие виды.

В Роспотребнадзоре, в свою очередь, отметили, что «для добровольной маркировки препятствий нет уже сейчас». При этом ведомство предлагает альтернативную систему «светофор» с использованием красного, желтого и зеленого цветов для обозначения полезности продукта.

Источник: «Известия»