Управление Роспотребнадзора по Москве проведет проверку воздуха в девяти административных округах столицы в связи с сообщениями в соцсетях о неприятном запахе.

«Мосэкомониторинг» также проводит замеры воздуха. По результатам их проверки, на данный момент в районах, где ощущается запах, не выявили превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ. Также в ведомстве уточнили, что на обработку проб и подготовку заключения о результатах экологам потребуется двое суток.

Москвичи начали жаловаться на неприятных запах сегодня днем. По сообщениям в соцчетях, запах чувствуется от «Павелецкой» до «Алтуфьево».

Источник: «РБК»