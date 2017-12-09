Днем в пятницу, 8 декабря, москвичи начали жаловаться в соцсетях на неприятный запах, описав его как «страшный запах тухлой капусты».

The Village составил карту наиболее упоминаемых в жалобах пользователей районов и станций метро, где чувствовался неприятный запах.

Среди названных мест — Нагатинский затон, станции «Алтуфьево», «Тульская», «Павелецкая», «Таганская», «Новокузнецкая», «Технопарк», «Китай-Город», «Арбатская», «Улица 1905 года», «Цветной бульвар», «Тверская», «Проспект Мира», «Савеловская» и «Войковская». Отмечалось, что запах слышен даже в подземке. Больше всего жалоб зафиксировали с «Автозаводской», «Коломенской» и «Нагатинской» станций.

Корреспондент The Village отправился к нескольким крупным промышленным предприятиям и выяснил у местных, чувствовали ли они неприятных запах. У пищевого комбината Микояна его не было, — так же, как и в Капотне. Отсутствие запаха подтвердили также в Люблине и Орехово-Борисово.

Во второй половине дня преобладал юго-восточный ветер скоростью 4 м/с. Местный житель в районе Курьяново, который находится севернее Курьяновских полей аэрации, заявил, что днем неприятного запаха он не заметил. Но уже в Нагатинском затоне, — после отчистных сооружений, по направлению ветра, — жители чувствовали «тухлую капусту» даже через закрытые окна. Об этом заявляют пользователи Twitter и районных групп Нагатина и Нагатинского затона в Facebook.

Телеканал «РЕН» сообщил также, что источник запаха может быть связан с рекультивационными работами на полигоне ТБО в «Некрасовка». Однако в соцсетях оспорили эту информацию, отметив, что запаха нет ни в самой Некрасовке, ни в соседних Люберцах.

Пользователи предположили, что источник загрязнения воздуха — Курьяновские поля аэрации. Еще один вариант предложил администратор группы «Честные печатники» Рустам Билялов: к очистным сооружениям примыкает свалка ТБО «Печатники», а работы по её рекультивации активизировались сразу после визита префекта ЮВАО Андрея Цыбина, в минувший четверг. Официальных подтверждений выброса со свалки или станции очистки нет, но резкий запах сохраняется до сих пор, например, в районе «Автозаводской».

Причины появления неприятного запаха неизвестны. Сайт «Мосэкомониторинга», на котором раньше размещали онлайн-данные о загрязнении воздуха, по-прежнему не работает. В связи с жалобами Роспотребнадзор начал замерять уровень загрязнения воздуха в девяти округах Москвы. По данным МЧС, концентрация вредных веществ в воздухе не превышает норму.