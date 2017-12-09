На конференцию «Открытой России» в Москве пришла полиция
На всероссийскую конференцию «Открытой России» в Москве пришла полиция.
Как пояснили сотрудники ведомства, им поступил анонимный звонок о том, что в помещении на Маросейке находится нежелательная организация.
Участников конференции не выпускают из помещения. При этом по зданию свободно передвигаются журналисты «РЕН ТВ», отмечают в «Открытой России».
Весной 2017 года Минюст внес в реестр «нежелательных» организаций британскую «Открытую Россию» и американский Институт современной России, возглавляемый сыном основателя движения Павлом Ходорковским. Российское одноименное движение заявило, что не связано с британской «Открытой Россией» и не получает от нее денег.
Источник: «Открытая Россия»
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