На всероссийскую конференцию «Открытой России» в Москве пришла полиция.

Ура наконец то к нам на конференцию пришли pic.twitter.com/6zwQRQZ9Tk — ядерный потанцевал (@polinanem) 9 декабря 2017 г.

Как пояснили сотрудники ведомства, им поступил анонимный звонок о том, что в помещении на Маросейке находится нежелательная организация.

Эшник Окопный и мусора прямо сейчас заходят на конференцию Открытой России. pic.twitter.com/zIdEGGKQbk — Alexander Zakharov (@nordalin) 9 декабря 2017 г.

Участников конференции не выпускают из помещения. При этом по зданию свободно передвигаются журналисты «РЕН ТВ», отмечают в «Открытой России».

Весной 2017 года Минюст внес в реестр «нежелательных» организаций британскую «Открытую Россию» и американский Институт современной России, возглавляемый сыном основателя движения Павлом Ходорковским. Российское одноименное движение заявило, что не связано с британской «Открытой Россией» и не получает от нее денег.

Источник: «Открытая Россия»