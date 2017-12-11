Активисты движения SERB, сорвавшие показ фильма «Полет пули» о военном противостоянии в районе Донбасса, попросили полицию привлечь к уголовной ответственности организаторов фестиваля «Артдокфест». Их обвиняют в разжигании национальной розни.

«В этом фильме — попытка расколоть общество. Также в нем есть утверждения о том, что русских и россиян надо убивать», — пояснил обращение в полицию один из руководителей движения Игорь Бекетов. По его словам, заявление в ОВД «Арбатское» уже приняли. Также активисты готовятся подать обращение в прокуратуру.

9 и 10 декабря в Москве в кинотеатре «Октябрь» в рамках «Артдокфеста» показывали фильм Беаты Бубенец «Полет пули». В нем рассказывается о бойцах добровольческого украинского батальона «Айдар». Ленту сняли одним кадром в Донбассе в августе 2014 года.

В первый раз активисты SERB пришли на субботний показ и пригрозили организаторам «серьезными проблемами». На следующий день они сорвали показ, расплескав в зале пахучую жидкость. Полиция вывела нарушителей из зала, но организаторы не стали продолжать просмотр, волнуясь за здоровье посетителей. На активистов составили административные протоколы о неповиновении полиции.

Источник: ТАСС