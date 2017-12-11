Кремль поручил регионам превратить голосование на президентских выборах 18 марта 2018 года в праздник.

Источники, близкие к администрации президента, уточняют, что избирателей собираются зазывать на ярмарки, выступления творческих коллективов и другие культурные и спортивные мероприятия. Сами избирательные участки планируется украсить шарами, а в некоторых из них организуют детские комнаты. Кроме того, в день голосования запланировано проведение опросов о жизни в конкретном населенном пункте.

Предполагается, что все эти меры позволят повысить явку на выборы.

Источник: «РБК»