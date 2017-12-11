С 11 по 17 декабря в столичном метро пройдет неделя научных чудес.

На станции «Выставочная» в Центре профориентации метрополитена откроется Музей электричества и плазмы. Там все желающие смогут покататься на энергобайке. Крутя педали велосипеда, каждый сможет зажечь лампочку и увидеть, сколько электроэнергии он выработал. В также музее можно будет полюбоваться на плазменные колонны и шары.

Помимо этого, 13 декабря в 11:00 специалисты научной елки WoW!HoW? покажут два шоу: «Мифы об электричестве» и «Крио-шоу». На «Крио-шоу» зрители увидят опыты, посвященные сверхнизким температурам. На «Мифах об электричестве» горожане увидят исследование стоячих электромагнитных волн, а также им покажут, как работает генератор Герца и пушки Гаусса.

Вдобавок к этому, научная елка WoW!HoW? пройдет в Российской академии наук с 22 декабря по 6 января. Ее организовали выпускники и аспиранты факультетов физики, химии, биологии российских вузов. Цель акции — популяризировать науку среди школьников.

Источник: пресс-служба столичного метрополитена