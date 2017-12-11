В понедельник, 11 декабря, все пассажирские поезда начали курсировать по новой железнодорожной линии Журавка — Миллерово в обход Украины.

По словами министра транспорта России Максима Соколова, по новой железнодорожной линии будут ходить 62 пары пассажирских поездов и 30 пар грузовых.

Первыми по новой дороге прошли поезда из Москвы в Кисловодск, Анапу, Новороссийск, Адлер и обратно, а также из Санкт-Петербурга в Адлер и обратно. Ранее поезда кавказского направления, в том числе Москва — Адлер, проезжали участок по Луганской области Украины и дважды пересекали госграницу.

Новая железная дорога протяженностью 137 километров проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. Сейчас там уже построено семь новых станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково.

Источник: «Коммерсантъ»