С 1 января 2018 года в России впервые за последние четыре года повысят зарплаты госслужащим. Они увеличатся на 4 %.

Помимо чиновников, зарплату также повысят депутатам и сенаторам, работникам бюджетных учреждений и тем, кто находится на военной службе.

В прошлый раз зарплаты госслужащим повышали в октябре 2013 года. Тогда они выросли на 5,5 %. Зарплаты депутатов и сенаторов индексировали в 2014 году.

По прогнозам Минфина, в 2018 году реальная зарплата россиян вырастет на 4 %. В отдельных отраслях средний рост составит до 20 % и выше. Этому должно поспособствовать исполнение майских указов президента от 2012 года.

Источник: официальный интернет-портал правовой информации