Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России подготовила обращение в Международный олимпийский комитет с просьбой пересмотреть условия участия российской сборной в Олимпийский играх 2018 года.

МОК попросят отменить запрет атлетам из России выступать под своим флагом, а также отказаться от пожизненной дисквалификации некоторых россиян. По правилам Олимпиады спортсмены, уже отбывшие наказания за допинг, имеют право участвовать в Играх, подчеркнули в ОКР.

В обращении также содержится просьба к МОК беспристрастно подходить к выбору приглашенных на соревнования россиян. «Мы считаем неправильным, если приглашают пятых-шестых номеров, а лидеров не приглашают», — заявила председатель комиссии спортсменов ОКР Софья Великая.

5 декабря Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам выступать на Олимпиаде 2018 года под собственным флагом, отстранив от соревнований всех россиян, обвиненных в употреблении допинга, и приостановив членство Олимпийского комитета России в МОК.

Источник: РИА «Новости»