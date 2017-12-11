Ростуризм призвал россиян соблюдать осторожность в Израиле
Ростуризм призвал россиян, находящихся в Израиле, избегать мест проведения протестов, соблюдать меры личной безопасности и следить за новостями.
Ведомство также обратилось к туроператорам с просьбой предупреждать клиентов о ситуации в стране и правилах безопасного поведения.
Ранее с предупреждением о беспорядках в Израиле выступил МИД России.
6 декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля, в результате чего вновь обострились отношения между Израилем и Палестиной. В столкновениях палестинцев и израильтян на Западном берегу реки Иордан и в восточной части Иерусалима уже пострадали не менее 760 человек.
Источник: Ростуризм
КомментарииПодписаться