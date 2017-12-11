Ростуризм призвал россиян, находящихся в Израиле, избегать мест проведения протестов, соблюдать меры личной безопасности и следить за новостями.

Ведомство также обратилось к туроператорам с просьбой предупреждать клиентов о ситуации в стране и правилах безопасного поведения.

#Израиль #Палестина – протестные выступления в г.Иерусалим и в районах ЗБРИ в связи с объявленным 06.12 переводом посольства #США из Тель-Авива в Иерусалим; росгражданам в стране рекомендуется проявлять бдительность и осторожность, избегать мест массового скопления людей pic.twitter.com/o4cSZEOmSj — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 8 декабря 2017 г.

Ранее с предупреждением о беспорядках в Израиле выступил МИД России.

6 декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля, в результате чего вновь обострились отношения между Израилем и Палестиной. В столкновениях палестинцев и израильтян на Западном берегу реки Иордан и в восточной части Иерусалима уже пострадали не менее 760 человек.

Источник: Ростуризм