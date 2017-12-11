Президент России Владимир Путин приказал начать вывод российских войск из Сирии. Об этом он объявил на российской базе Хмеймим.

Вы с победой возвращаетесь к своим родным очагам, к своим близким, родителям, женам, детям, друзьям. Родина ждет вас, друзья. В добрый путь. Благодарю вас за службу Владимир Путин, президент России

Президент также заявил, что «страна не забудет о жертвах и утратах, понесенных в борьбе с терроризмом». «Эта память даст нам дополнительные силы для искоренения того абсолютного зла, которым является международный терроризм, под какой бы личиной он ни прятался», — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что в Сирии останутся два российских пункта базирования: в Тартусе и Хмеймиме. Также продолжит работу российский центр по примирению в Сирии.

Россия нанесла первые авиаудары в Сирии 30 сентября 2015 года после того, как Совет Федерации разрешил президенту страны Владимиру Путину использовать российские войска за границей. Сейчас, по данным Генштаба ВС России, в Сирии нет ни одного населенного пункта или района, находящегося под контролем боевиков Исламского государства (террористическая организация, запрещенная на территории России. — Прим. ред.).

Источник: «Коммерсантъ»