В России опубликовали первый Московский международный рейтинг вузов «Три миссии университета».

В топ-100 рейтинга попали три российских вуза: МГУ занял 25-ю строчку, СПбГУ — 72-ю, а МФТИ — 73-ю. Всего в списке из 200 университетов представлены 13 российских вузов, включая Высшую школу экономики (107-е место), МИФИ (131-е), петербургский Политех (173-е) и МГИМО (192-е).

Лидером рейтинга стал американский Гарвард, за которым следуют Массачусетский технологический институт, Стэнфорд, Йельский университет и британский Оксфорд.

Компания ShanghaiRanking Consultancy включила три российских вуза лишь в топ-500 лучших университетов мира. В топ-250 рейтинга Times Higher Education не представлен ни один вуз из России.

Источник: Московский международный рейтинг вузов