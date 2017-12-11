По Таганско-Краснопресненской линии столичного метро запустили новый тематический поезд «Дальневосточный экспресс». Он будет курсировать по фиолетовой ветке в течение двух месяцев.

Поезд состоит из восьми вагонов, каждый из которых посвящен одному из дальневосточных регионов — Амурской области, Камчатскому краю, Магаданской области, Приморскому краю, Сахалинской области, Хабаровскому краю, Чукотскому автономному округу и Якутии.

В рамках «Дней Дальнего Востока в Москве» на Таганско-Краснопресненскую линию #мосметро сегодня выехал «Дальневосточный экспресс»! pic.twitter.com/6Q2RTkZ1At — Мосметро (@MoscowMetro) 11 декабря 2017 г.

Пассажиры экспресса смогут ознакомиться с информацией о туристическом потенциале, гастрономических традициях и социально-экономическом развитии этих регионов страны. По словам полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, такие поезда планируется запустить и в других городах.

Ранее, 8 декабря, в Москве стартовали «Дни Дальнего Востока». В рамках акции на Тверской площади заработала Дальневосточная ярмарка. Она продлится с 8 по 13 декабря.

Источник: пресс-служба Московского метрополитена