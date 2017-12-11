Эксперты общественной организации «Зеленый патруль» провели расследование причин возникновения неприятного запаха, на который жаловались москвичи 8 декабря. По мнению специалистов, запах появился из-за выброса теплой или горячей воды в канализационные сети Мосводоканала.

«При наружной минусовой температуре попадание больших объемов теплой воды могло привести к залповому выбросу загрязняющих веществ», — сообщил член общественного совета при Росприроднадзоре и председатель «Зеленого патруля» Андрей Нагибин.

По мнению зампреда Всероссийского общества охраны природы Элмурода Расулмухамедова, неприятный запах мог возникнуть из-за рекультивационных работ на полигоне «Печатники».

«Там образовались запасы газа органических отходов, которые были выпущены. Газы распространялись по Москве-реке до Таганки и Остоженки», — заявил Расулмухамедов.

Днем в пятницу, 8 декабря, москвичи начали жаловаться в соцсетях на неприятный запах, описав его как «страшный запах тухлой капусты».

The Village составил карту возможных источников загрязнения воздуха и наиболее упоминаемых в жалобах пользователей районов и станций метро, где чувствовался неприятный запах.

Источник: «Зеленый патруль», «РБК»