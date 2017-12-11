Хакер из Екатеринбурга, один из основных обвиняемых по делу группы Lurk Константин Козловский, заявил о своей причастности к взлому комитета Демократической партии США.

Дело о международной группе хакеров, которые с помощью компьютерного вируса Lurk похитили со счетов клиентов российских банков более 1,2 миллиарда рублей, было завершено в мае 2017 года. 24 хакера из этой группы были задержаны в середине 2016 года, а в августе 2017 года Козловский, который считается одним из главным обвиняемых, сообщил в суде что он много лет сотрудничал с ФСБ и занимался взломами на территории США. Сейчас хакер находится под стражей в столичном СИЗО «Матросская тишина».

Козловский признался, что занимался взломами по поручению курировавшего его майора ФСБ Дмитрия Докучаева. Сейчас Докучаев находится в СИЗО и является подозреваемым по делу о госизмене. Кроме Дмитрия Докучаева, хакер упоминает сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова, который проходит по делу о госизмене вместе с господином Докучаевым и с декабря 2017 года находится в СИЗО.

Козловский утверждает, что его задержание связано с вмешательством России «в выборные процессы в США». По его версии, он начал сотрудничать с российскими спецслужбами с 2008 года. Он пишет, что с 16 лет его «вели» господин Докучаев «и его компания», а сам он «выполнял все, что они говорили».

Источник: The Bell