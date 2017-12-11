В Москве по адресу: улица Тверская, дом 12, строение 8 открыли мемориальную доску писателю Александру Солженицыну.

Публикация от ALEXEY NASEDKIN🌞 (@nasedkin) Дек 11 2017 в 4:44 PST

Церемонию открытия приурочили к 99-летию прозаика. Мемориал установили на доме, в котором Солженицына арестовали после выхода романа «Архипелаг ГУЛАГ» в Париже.

Автор памятной доски — председатель правления Союза художников России Андрей Ковальчук.

Ранее Минкультуры объявило конкурс на создание памятника Солженицыну, который появится в 2018 году на улице Солженицына, в сквере между домами 11 и 13. На скульптуру писателя Русский благотворительный фонд Солженицына потратит 15 миллионов рублей.

Источник: информагентство «Москва»