Московский планетарий сообщил, что в ночь на четверг, 14 декабря, своего максимума достигнет звездопад года — Геминиды.

На пике активности звездопада, который придется на 09:30, в небе над столицей ожидается до 120 метеоров в час. Активность потока, порожденного частицами астероида Фаэтон, останется на высоком уровне около суток.

Наблюдать звездопад можно будет в области созвездия Близнецы над южным горизонтом при условии ясной погоды. Поскольку Луна будет близка к новолунию, она не помешает наблюдениям, отметили в планетарии.

Где в Москве лучше всего смотреть на звездопад, читайте в материале The Village.



Источник: Московский планетарий