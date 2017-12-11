«Нелюбовь» Звягинцева номинировали на «Золотой глобус»
Фильм «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева номинировали на кинопремию «Золотой глобус».
Картина претендует на награду в категории «Лучший фильм на иностранном языке», в которой также представлены камбоджийская картина Анджелины Джоли «Сначала они убили моего отца», чилийский фильм «Фантастическая женщина», немецкий — «На пределе» и «Квадрат» совместного производства Швеции, Германии и Франции.
Церемония вручения «Золотого глобуса» пройдет в Лос-Анджелесе 7 января.
Ранее картина в этой же номинации вошла в лонг-лист премии «Оскар».
Источник: «Новая газета»
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