Фильм «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева номинировали на кинопремию «Золотой глобус».

Картина претендует на награду в категории «Лучший фильм на иностранном языке», в которой также представлены камбоджийская картина Анджелины Джоли «Сначала они убили моего отца», чилийский фильм «Фантастическая женщина», немецкий — «На пределе» и «Квадрат» совместного производства Швеции, Германии и Франции.

Церемония вручения «Золотого глобуса» пройдет в Лос-Анджелесе 7 января.

Ранее картина в этой же номинации вошла в лонг-лист премии «Оскар».

Источник: «Новая газета»