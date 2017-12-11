Минобрнауки разработало законопроект, который обяжет вузы публиковать в интернете полные тексты дипломных и выпускных работ студентов и запретит рекламу услуг по написанию курсовых, дипломов и диссертаций.

При проведении итоговой аттестации по программам специалитета и магистратуры образовательная организация будет обязана разместить полные тексты выпускных квалификационных работ обучающихся на официальном сайте образовательной организации в интернете. Исключение составят работы, содержащие сведения, составляющие государственную, коммерческую и другие охраняемые законом тайны.

В настоящее время требование об обязательной публикации в интернете квалификационных работ перед защитой действует в отношении диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук. В Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки ранее отмечали, что такая мера призвана бороться с плагиатом и некорректными заимствованиями.

Источник: «Коммерсантъ»