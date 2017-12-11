Столичные автомобилисты вновь начали жаловаться на сбои в работе GPS в центре Москвы. Проблемы наблюдаются уже второй день.

ТВИТТЕРСКИЕ!! У вас тоже сигнал GPS глушит в Москве, Арбат, Фили ПОМОГИТЕ — Kataev Kirill (@K1Kataev) 10 декабря 2017 г.

Ржака не то слово. Внутри садового, если не знаешь города делать нечего, ни до клиента добраться, ни выбраться из кольца)))) — UBERовод (@UBERovod) 10 декабря 2017 г.

Вчера в Москве все водители жаловались, что сбоит GPS в центре, это знаменитые глушилки дронов? — Haterina (@cakeinpanic) 11 декабря 2017 г.

По словам таксистов, им приходится использовать сразу несколько геолокационных сервисов, чтобы понять, где именно они находятся. Некоторые из них сообщили о некорректном расчете длительности пути в Uber — они недополучают деньги из-за того, что система посчитала, что они проехали меньше фактического расстояния. Не работать в таких условиях таксисты тоже не могут, так как, по их словам, за это выписывают штрафы.

Представители Uber подтвердили The Village наличие проблем в работе GPS. При этом в компании опровергли сообщения о штрафах за простой при сбоях в системе.

Ирина Гущина директор по коммуникациям Uber в России и СНГ Мы отмечаем отдельные обращения, связанные с некорректной работой GPS преимущественно в центре Москвы. Массового сбоя не наблюдается. То же касается и случаев некорректной тарификации поездок: если у водителя неправильно отображается или рассчитывается стоимость поездки из-за неверных GPS-координат, ее максимально быстро пересчитает наша служба поддержки после соответствующего обращения. Важно отметить, что водители — наши независимые партнеры, поэтому никаких штрафов для них нет.

О похожих проблемах с геолокацией сообщали и водители «Яндекс.Такси». Кроме того, некоторые пользователи жаловались на некорректную работу отображения маршрутов на «Яндекс.Транспорте».

Представители «Яндекса» сообщили The Village, что не получали массовых жалоб на сбои, и напомнили, что «Яндекс.Навигатор» уже приспособился к так называемым «телепортациям».

Дмитрий Горчаков PR-менеджер «Яндекса» Сбои GPS происходят вообще во всех сервисах и устройствах, использующих геолокацию: от навигационных приложений до фитнес-браслетов. Поэтому сервисы «Яндекса» получают уже готовую ошибочную координату от смартфона или планшета, а не декодируют сигнал от спутника напрямую. Мы уже рассказывали, что год назад «Яндекс.Навигатор» научился предупреждать о «телепортациях», от которых страдают сервисы, использующие GPS. Он распознает резкие скачки сигнала на большие расстояния и оставляет вашу координату в текущей точке маршрута. Построенный маршрут и карта с ориентирами остаются на экране, а приложение предупреждает о сбое одной из фраз в случайном порядке: «Зона помех, возможны ошибки GPS», «Защита от телепортации включена» или «GPS нет, но вы держитесь».

В пресс-службе «Яндекс.Такси» также заявили, что массовых жалоб на сбои не наблюдается.

Летом 2016 года сбои в работе геоинформационных сервисов уже фиксировались в самом центре Москвы — в районе Кремля. Устройства ошибочно считали, что пользователи находятся в аэропортах Домодедово или Внуково.

Узнав о проблемах с GPS, сотрудник «Яндекса» Григорий Бакунов провел исследование и пришел к выводу, что в районе Кремля установлено устройство, задача которого — иногда не давать адекватно работать всем системам позиционирования для гражданских. В Кремле и ФСО не смогли предоставить содержательные комментарии на этот счет.