На сайте госзакупок разместили документы, в которых приводятся данные о расходах департамента информационных технологий Москвы на Wi-Fi в публичных местах в ближайшие два года — до конца 2019-го.

1 270 000 000 рублей потратят власти Москвы на Wi-Fi в течение двух лет

По словам представителей ведомства, Москва строит уличную сеть беспроводного интернета к ЧМ-2018, чтобы разгрузить сотовые сети.

Ранее стало известно, что мэрия Москвы потратит 830 миллионов рублей на создание городских сетей Wi-Fi к чемпионату мира по футболу. Конкурс на создание 2 тысяч уличных точек доступа выиграл провайдер «Престиж-интернет».

Как не стать жертвой хакеров из-за новой уязвимости в Wi-Fi, читайте в материале The Village.

Источник: Портал госзакупок