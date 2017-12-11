Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева увеличат более чем в два раза.

Руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский на торжественной церемонии обновленной экспозиции, приуроченной к 70-летию музея, сообщил, что столичные власти приняли решение о передаче музею близлежащей территории площадью 4 тысячи квадратных метров, что увеличит музей более чем в два раза. Это делается для того, чтобы площадка продолжала быть «жемчужиной для культуры столицы».

Директор музея Михаил Миндлин рассказал, что необходимость в обновлении экспозиции существует уже давно. Центральным экспонатом обновленной выставки станет икона Спаса Вседержителя (XIII век), подаренная музею художником Василием Ситниковым.

Обновленная постоянная экспозиция доступна для посетителей с 11 декабря.

Источник: ТАСС