Авиасообщение между Россией и Египтом могут возобновить в начале февраля, сообщил министр транспорта Максим Соколов.

Время начала полетов «зависит в первую очередь от египетской стороны», отметил чиновник.

Первое время регулярные полеты будут выполняться по маршруту Москва — Каир. Авиаперевозками займутся компании EgyptAir и «Аэрофлот».

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета, летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт–Петербург. На борту находились 224 человека. Все они погибли. Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Организаторами атаки стали боевики из группировки «Вилаят Синай». Восстановить авиасообщение обещали еще в феврале 2017 года.

Источник: ТАСС