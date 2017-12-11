Центр антикоррупционной политики партии «Яблоко» обвинил министерство обороны в закупке елок по завышенной цене.

Согласно объявленному тендеру, Минобороны намерено закупить «праздничные конструкции и украшения» на 17,2 миллиона рублей, в том числе 149 живых елей. При этом за деревья высотой 0,6 метра ведомство готово платить по 40 тысяч рублей. По данным ЦАП, ели аналогичного размера стоят на рынке от 4 200 рублей. Таким образом, заказчик завышает стоимость более чем в девять раз.

Двухметровые деревья обойдутся министерству по 73,6 тысячи рублей, трехметровые — по 144,6 тысячи рублей, а четырехметровые голубые ели — по 361 тысяче рублей. Кроме того, Минобороны приобретет 12-метровую искусственную ель почти за 3 миллиона рублей.

В ЦАП также считают, что ведомство нарушило правила описания закупки, так как использовало в техзадании нестандартные характеристики деревьев вроде «максимальной опушенности». «Подобные образные описания объекта закупки не допускаются: в законе нет понятия опушенности. Тем более максимальной. В таких случаях заказчик должен прилагать эскизы и фотографии необходимого объекта», — подчеркнул юрист ЦАП Алексей Чумаков.

Источник: пресс-служба партии «Яблоко»