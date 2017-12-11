После 2 500 исследований Роспотребнадзор назвал причиной зловония в Москве меркаптаны (сернистые аналоги спиртов) и их производные.

«Основными источниками меркаптанов могут быть объекты нефтеперерабатывающей и газовой промышленности, использующие (хранящие) меркаптан в качестве одорантов, объекты энергетики и других отраслей промышленности», — следует из сообщения ведомства.

При этом превышений предельно допустимых значений меркаптана не зафиксировали.

Меркаптан — сернистое соединение, которое добавляют к газу, используемому в домах и в котельных, для обнаружения утечки по запаху.

Ранее экологи назвали возможными причинами неприятного запаха рекультивационные работы на полигоне «Печатники» или выброс большого количества теплой воды в канализационные сети «Мосводоканала».

Днем в пятницу, 8 декабря, москвичи начали жаловаться в соцсетях на неприятный запах, описав его как «страшный запах тухлой капусты». The Village составил карту возможных источников загрязнения воздуха и наиболее упоминаемых в жалобах пользователей районов и станций метро, где чувствовался неприятный запах.

Источник: Роспотребнадзор