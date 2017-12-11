Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Причина зловония

После 2 500 исследований и четырех дней проверок Роспотребнадзор назвал причиной зловония в Москве меркаптаны (сернистые аналоги спиртов) и их производные. Источниками могут быть объекты нефтеперерабатывающей и газовой промышленности, объекты энергетики и других отраслей промышленности, считают в министерстве.

На «страшный запах тухлой капусты» пользователи соцсетей начали жаловаться днем в пятницу, 8 декабря. The Village составил карту возможных источников загрязнения воздуха и наиболее упоминаемых в жалобах пользователей районов и станций метро, где чувствовался неприятный запах.

Сбои в GPS

Столичные автомобилисты вновь начали жаловаться на сбои в работе GPS в центре Москвы. Проблемы наблюдаются также в работе таксистов сервисов Uber и «Яндекс.Такси» уже второй день.

Ржака не то слово. Внутри садового, если не знаешь города делать нечего, ни до клиента добраться, ни выбраться из кольца)))) — UBERовод (@UBERovod) 10 декабря 2017 г.

По словам работников, им приходится использовать сразу несколько геолокационных сервисов, чтобы понять, где именно они находятся. Некоторые из них недополучают деньги из-за некорректного расчета длительности пути. Не работать в таких условиях таксисты тоже не могут, так как, по их словам, за это выписывают штрафы.

Праздничные выборы президента

Кремль поручил регионам превратить голосование на президентских выборах 18 марта 2018 года в праздник для повышения явки. Источники, близкие к администрации президента, утверждать, что избирателей собираются зазывать на ярмарки и другие культурные и спортивные мероприятия. В то же время избирательные участки украсят шарами, а в некоторых из них организуют детские комнаты.

«Нелюбви» — «Золотой глобус»

Фильм «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева номинировали на кинопремию «Золотой глобус». Картина претендует на награду в категории «Лучший фильм на иностранном языке» наряду с камбоджийской картиной Анджелины Джоли «Сначала они убили моего отца», чилийским фильмом «Фантастическая женщина», немецким — «На пределе» и «Квадрат» совместного производства Швеции, Германии и Франции. Победителя объявят 7 января.

Дипломные работы для всех

Законопроект Минобрнауки обяжет вузы публиковать в интернете полные тексты дипломных и выпускных работ студентов и запретит рекламу услуг по написанию курсовых, дипломов и диссертаций. Требование, действующее сейчас в отношении диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, коснется также специалистов и магистрантов. Исключение составят работы, содержащие сведения, составляющие государственную, коммерческую и другие охраняемые законом тайны.

Дети-герои

«Патриотическая платформа „Единой России“» и «Молодая гвардия» предложили законодательно прописать статус «ребенок-герой» и назначить награду за героизм для детей. Дети-герои получат дополнительные баллы к EГЭ при поступлении в вузы и колледжи, связанные со спасением людей. Вместе с тем, предлагается создать реестр детей, совершивших подвиги.