Немецкий фонд Фридриха Науманна провел в России исследование об отношении россиян к индивидуальной свободе, государству и обществу.

Участникам опроса предлагались ситуации, в которых они одобряли или осуждали действия героев. В частности, респондентов просили оценить возможность их детей находиться рядом с гомосексуалистами и детьми мигрантов.

В первом примере родители узнают о том, что один из лучших школьных учителей их детей — гомосексуалист. Родительский комитет настоял на том, чтобы этот учитель не вел уроки в классе. Около 73 % опрошенных согласились с решением родителей, против выступили 23 % россиян.

Во второй зарисовке родители узнают, что в их класс переводят мальчика из семьи мигрантов, который почти не говорит по-русски. «По мнению родителей, это замедлит учебный процесс детей, поэтому они настаивают на том, чтобы перевод не состоялся», — говорится в опросе. Большинство наших соотечественников (73,6 %) выступили против такого решения родителей, 21 % респондентов поддержали мнение.

Источник: «Коммерсантъ»