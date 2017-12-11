Более двухсот елочных базаров откроется в Москве
С 20 по 31 декабря Москве будут работать 206 елочных базаров.
Помимо елок в продаже можно будет найти сосны, пихты, лапник и саженцы.
«На площадях, в местах массовых гуляний уже начали устанавливать елки с праздничной подсветкой», — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Всего в рамках подготовки к праздникам до 15 декабря установят порядка 3,9 тысячи новогодних конструкций и 268 елей.
Как выбрать новогоднюю елку, читайте в нашей статье. Чем заняться на традиционном фестивале «Путешествие в Рождество» можно узнать в материале The Village.
Источник: Twitter
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