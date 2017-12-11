18 декабря в галерее «Триумф» в четвертый раз состоится новогодний аукцион Sample.

В этот раз на торгах представят работы молодые художники и студенты ведущих российских и зарубежных вузов: БВШД, Академии Строганова, UCL Slade, Goldsmith и Royal College of Art.

Стартовая цена произведений варьируется от 2 до 20 тысяч рублей. С лотами можно ознакомиться здесь.

Во время вечера покупатели смогут также познакомиться с авторами работ. Сбор гостей назначен на 19:00, тогда же художники создадут портреты для гостей аукциона. Окончатся торги в 22:00 музыкальным вечером с вином.

Источник: представители мероприятия