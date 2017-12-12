На российских дорогах появится несколько десятков новых знаков и табличек. Ранее знаки в качестве эксперимента устанавливали на улицах Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира и Саратова.

Так, знак «Въезд на перекресток в случае затора запрещен» будут использовать, чтобы привлечь внимание водителей к вафельной разметке, на которую нельзя выезжать, если впереди пробка. Знак «Глухие пешеходы» установят в местах, где возможно появление людей с нарушениями слуха. Помимо этого, появятся знаки «Диагональный пешеходный переход» и «Выделенная трамвайная полоса». А на светофорах, где нет интенсивного потока пешеходов или велосипедистов, появятся знаки «Уступи всем, и можно направо», разрешающие правый поворот на красный.

Также в планах установить знаки направления движения по полосам. Стрелки на них покажут, с какой полосы можно поворачивать направо или налево. Также установят знаки «Начало полосы», «Конец полосы» и «Перестроение на параллельную проезжую часть».

Кроме того, на улицах появятся так называемые месяцы – таблички, указывающие период действия знака в тех случаях, когда оно носит сезонный характер. Все новые знаки не будут отменять действия старых, а лишь дополнят их.

Как пояснили в Росстате, предварительный национальный стандарт будет действовать до 1 ноября 2020 года. Если правила приживутся, то будет разработан соответствующий ГОСТ.

Источник: «Известия»