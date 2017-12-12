Роскомнадзор заблокировал сайт «Открытой России»
Домен проекта «Открытая Россия» — openrussia.org — внесли в реестр запрещенных сайтов. Провайдеры начали ограничивать доступ к нему уже 11 декабря.
Основанием для внесения сайта в черный список стало решение Генпрокуратуры о том, что с помощью этого ресурса распространяются призывы к беспорядкам.
Также Роскомнадзор заблокировал сайты «Открытых выборов» (ov.openrussia.org), «Открытого университета» (openuni.io) и личный сайт основателя движения Михаила Ходорковского (khodorkovsky.ru).
Представители «Открытой России» собираются обжаловать блокировку.
В ноябре Генпрокуратуре дали право блокировать сайты нежелательных организаций. Ранее ведомство включило в их список британские Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). При этом подчеркивалось, что к движению «Открытая Россия» решение не относится. Несмотря на это, правоохранительные органы неоднократно приходили на мероприятия движения и заводили на его участников движения дела за участие в нежелательной организации.
Источник: «Открытая Россия»
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