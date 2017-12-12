Мэр Москвы Сергей Собянин назвал главными достижениями 2017 года начало реализации программы реновации, окончание работ по «Моей улице», реконструкцию стадиона «Лужники» и открытие парка «Зарядье».

Собянин пояснил, что реновация жилого фонда определяет «не только настоящее, но и будущее Москвы». «У тех людей, которые проживают в ветхом и предаварийном жилье, появился свет в конце тоннеля, они уверены в том, что рано или поздно они получат новое жилье», — уточнил мэр.

«Моя улица» же, по его словам, позволила уже сейчас обновить город. «Это и реставрация исторических культурных объектов, и освещение, и безопасность, и ремонт инженерной инфраструктуры, и создание комфортной среды для пешеходов. Кстати, один из крупных „мазков“ — возвращение деревьев на Тверскую улицу и Садовое кольцо», — добавил Собянин.

Важность «Зарядья» мэр объяснил близостью парка к Кремлю и его популярностью у посетителей. А окончание реконструкции стадиона «Лужники» обошлось без дополнительных комментариев.

Сейчас The Village также подводит итоги 2017 года. Читатели могут повлиять на результаты голосования в 16 номинациях — от «нового места» до «скандала года».

Источник: ТАСС