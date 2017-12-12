Власти Москвы могут привлечь крупных иностранных инвесторов к последующим этапам реализации программы реновации.

По словам главы департамента внешнеэкономических и международных связей Сергея Черемина, «программа является очень большой, емкой и амбициозной», а ее реализация фактически означает «строительство нового города-миллионника». Объем инвестиций может составить более 50 миллиардов рублей. Отмечается, что интерес к программе за рубежом есть.

В мае мэр столицы Сергей Собянин говорил, что Москва не будет привлекать к реновации иностранные строительные компании, так как в их участии нет смысла.

Источник: «Ведомости»