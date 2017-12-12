Некоторые российские отели повысили цены на номера в десять раз на время проведения ЧМ-2018, сообщила представитель оргкомитета и руководитель управления по размещению Оксана Тубман.

«Некоторые отели 3–4-звездочные завысили цены в десять раз», — рассказала Тубман. По ее словам, от болельщиков поступило 38 жалоб на очень высокую стоимость размещения в гостиницах.

Кроме того, болельщики жаловались, что за один-два месяца до жеребьевки ЧМ-2018 было невозможно забронировать номера в гостиницах через онлайн-системы: их не выставляли на продажу.

По мнению Тубман, отели ожидали результатов жеребьевки, чтобы понять, какой город будет пользоваться наибольшим спросом у болельщиков.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Ростове-на-Дону и Сочи.

Источник: «Интерфакс»