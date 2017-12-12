Перед Днем Конституции ВЦИОМ спросил у россиян, требует ли Основной закон страны изменений.

52 % РоссияН считают, что в текст Конституции

необходимо внести изменения

«К наиболее острым вопросам, требующим, по мнению граждан, отражения в Конституции, относятся зарплаты (минимальный размер оплаты труда и другое), пенсии, бесплатное здравоохранение и образование», — отмечают социологи.

Опрос проведен 8–9 декабря 2017 года методом телефонного интервью, в нем приняли участие 1 200 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее представители парламентской оппозиции высказались за внесение поправок в Основной закон. В ЛДПР предлагают ограничить срок нахождения одного человека на посту президента двумя сроками, а справороссам в Конституции не хватает положения о государственной идеологии.

Источник: сайт ВЦИОМ