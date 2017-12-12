В ГИБДД рассказали о количестве погибших в ДТП за этот год.

17 185 ЧЕловек погибли в ДТП

с января по ноябрь 2017 года

В авариях на дорогах в России с января пострадали 194,3 тысячи человек. По данным ведомства, всего в стране с начала года произошло почти 153 тысячи тяжких ДТП.

Число жертв дорожных аварий снизилось почти на 10 % по сравнению с показателями прошлого года: тогда в ДТП погибли 18 640 человек, а число раненых составило около 202 тысяч человек.

По вине пьяных водителей в 2017 году погибли 3,8 тысячи человек (в 2016-м — почти 4,6 тысячи), еще почти 22,9 тысячи пострадали (в 2016-м — 25,7 тысячи).

В этом году на дорогах погибли 857 несовершеннолетних, еще 24,3 тысячи детей получили ранения. За 11 месяцев 2016 года на дорогах также погибли 857 детей, а число раненых было даже меньше — 24,1 тысячи.

Соотношение причин аварий также осталось идентичным: в подавляющем количестве аварий это нарушение ПДД водителями.

Источник: «Газета.Ru»