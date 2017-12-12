Издание «Медиазона» запустило онлайн-магазин с собственным мерчем.

В первую коллекцию, разработанную вместе с «Культрабом», вошли восемь моделей. На сайте можно приобрести шапки, свитшоты, худи и ватники с нашивками «Будет хуже». Также в продаже имеются футболки с логотипом «Медиазоны» и спецверсия с рисунком по делу «Кровостока». Количество товаров ограничено — по 20 штук каждой модели. Продав первую партию, «Медиазона» обещает выпустить новую.

В разговоре с The Village представители издания уточнили, что первые отгрузки начнутся в четверг. Доставка осуществляется как по Москве (курьером — за 350 рублей), так и по всей России (экспресс-почтой — за 650 рублей). За самовывоз у станции метро «Пушкинская» платить не придется.

Все вырученные с продажи мерча деньги пойдут на краудфандинговую кампанию «Медиазоны». Для продолжения работы изданию нужно 2 миллиона рублей в месяц.

Фото: «Медиазона»