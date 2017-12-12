«Яндекс» изучил поисковые запросы россиян и представил рейтинг главных тем уходящего года.

Наиболее популярными запросами о событиях в России и мире стали:

Место Событие

Теракт в Петербургском метрополитене

«Синий кит» и группы смерти

Скандал вокруг фильма «Матильда»

Введение штрафа за отсутствие знака «Шипы»

Деятельность ФБК

Также часто искали информацию об эпидемии вируса Коксаки в Турции, сильном шторме в Москве, мощах Николая Чудотворца в Москве, преследовании рохинджа в Мьянме и открытии «Зарядья».

Среди спортивных мероприятий наибольший интерес вызвали:

Место Спортивное мероприятие

Чемпионат мира по хоккею

Кубок конфедераций

Чемпионат России по футболу

Бой Мейвезер vs Макгрегор

Чемпионат КХЛ

В поиске о вещах и явлениях чаще других всплывали следующие слова:

Место Вещи и явления

Криптовалюта

Спиннер

iPhone X

Samsung Galaxy S8

iPhone 8

Высокий интерес у пользователей интернета вызвали также голосовой помощник «Алиса», рэп-баттлы, обновленная Nokia 3310, блокчейн и новые купюры номиналом 200 и 2 тысячи рублей.

В топ героев отечественного поиска вошли:

Место Мужчины Женщины

Дима Билан Мария Максакова

Андрей Малахов Юлия Самойлова

Армен Джигарханян Диана Шурыгина

Кирилл Серебренников Дана Борисова

Face (Иван Дрёмин) Анастасия Волочкова

Самыми популярными фильмами по версии «Яндекса» стали:

Место Фильм

«Оно»

«Гадкий я — 3»

«Стражи Галактики. Часть 2»

«Викинг»

«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»

Среди российских сериалов чаще всего искали «Молодежку», «Отель Элеон», «Чернобыль. Зона отчуждения», «Ивановы-Ивановы», «Ольгу», «Улицу», «Адаптацию», «Физрука», «Вы все меня бесите» и «Отчий берег».

В то же время наиболее популярными зарубежными сериалами в отечественном поиске стали «Игра престолов», «Гречанка», «Шерлок», «Ривердэйл», «Ходячие мертвецы», «Сверхъестественное», «Стыд», «Табу», «Флэш» и «Твин Пикс».

Среди мемов лидируют:

Место Мем

«Эщкере»

«Ждун»

«Это фиаско, братан»

«Чевапчичи»

«На донышке»

К помощи поиска обращались также насчет мемов «Изи-изи, рил ток, синк эбаут ит», «Так, блэт», «Хайп», «Винишко-тян» и «Ave Maria! Deus Vult!».

Источник: пресс-служба «Яндекса»