Олимпийское собрание ОКР поддержало заявление российских спортсменов, которые согласились участвовать в Играх-2018 в Южной Корее в нейтральном статусе. Члены Олимпийского комитета России проголосовали за это решение единогласно.

Ранее глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Софья Великая заявила, что большинство спортсменов готовы поехать в Пхёнчхан под нейтральным флагом.

Владимир Путин также сообщал, что власти не будут препятствовать участию российских спортсменов в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.

5 декабря Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам выступать на Олимпиаде 2018 года под собственным флагом, отстранив от соревнований всех россиян, обвиненных в употреблении допинга, и приостановив членство Олимпийского комитета России в МОК.

Источник: ТАСС