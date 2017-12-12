Поезд «Сапсан» вернется на маршрут Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород с 1 марта 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Поезд № 771 «Санкт-Петербург — Нижний Новгород» будет отправляться из Санкт-Петербурга в 17:00 и прибывать в Нижний Новгород в 00:59. В Москве посадка будет осуществляться с 20:54 до 21:08 на Курском вокзале. Время в пути — 7 часов 59 минут;

Поезд № 757 «Нижний Новгород – Санкт-Петербург» будет отправляться из Нижнего Новгорода в 05:09 и прибывать в Санкт-Петербург в 13:20. Остановка в Москве на Курском вокзале с 09:03 по 09:18. Время в пути — 8 часов 11 минут.

В пресс-релизе РЖД сообщается, что продажа билетов на «Сапсан» уже открыта, но на момент написания новости купить билет на сайте было нельзя. Ранее The Village сообщал, что теперь билеты на поезда дальнего следования можно приобрести за 90 дней до отправления.