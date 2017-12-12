Музейный городок ГМИИ имени Пушкина откроется в 2020 году — на год позже планировавшегося.

Первым делом начнут работу депозитарий, выставочное пространство, реставрационный центр, галерея старых мастеров и Дом текста.

Кроме того, в 2021 году в усадьбе Голицыных разместят пространство для импрессионистов и постимпрессионистов. Тогда же начнется реконструкция и реставрация главного здания.

Ранее The Village уже рассказывал, как будет выглядеть музейный городок Пушкинского музея на Волхонке.

Источник: «Интерфакс»