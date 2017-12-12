Первый канал будет вести телетрансляции зимних Олимпийских игр, которые в следующем году пройдут в Южной Корее. ВГТРК и «Матч ТВ» пока не приняли окончательного решения.

«Соревнования по тем видам спорта, в которых будут принимать участие российские спортсмены, конечно же, будем транслировать», — сообщили в пресс-службе Первого канала.

Решение все-таки показать Игры было принято вещателем после заседания Олимпийского собрания Олимпийского комитета России (ОКР) 12 декабря. На нем, в частности, было одобрено участие российских спортсменов, решивших поехать в Южную Корею под нейтральным флагом.

Источник: «Интерфакс»