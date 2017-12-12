По просьбам пассажиров метрополитена в поездах «Москва» убрали вертикальные поручни, располагавшиеся в центральной части вагонов.

«Было решено демонтировать все вертикальные поручни в поездах „Москва“. С такой просьбой к нам обратились пассажиры. Поручни убрали в рамках пилотного проекта. Мы будем мониторить ситуацию совместно с заводом-производителем „Метровагонмаш“. Если пассажиры положительно оценят этот пилотный проект, то поручни будут демонтированы сразу на заводе», — рассказали в пресс-службе столичного метро.

Из каждого состава демонтировали по 30 поручней. Благодаря этому также должна увеличиться скорость посадки и высадки пассажиров, что напрямую сократит их время в пути.

Поезда нового поколения «Москва» заменяют старый подвижной состав Таганско-Краснопресненской линии. До 2020 года в московском метро введут 912 таких вагонов.

Источник: ТАСС