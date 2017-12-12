С 29 декабря по 4 января в связи с проведением рождественской ярмарки перекроют движение на улицах Тверская, Моховая и Охотный Ряд.

Также во время праздников возможны дополнительные перекрытия на улицах столицы в связи с проведением различных мероприятий.

Ранее сообщалось, что во время празднования Нового года Тверская улица будет перекрыта на три дня — 31 декабря, а также 1 января и 2 января. В этот период на Тверской будет организована театральная программа.

В Москве с 22 декабря по 14 января 2018 года пройдет фестиваль «Путешествие в Рождество». На праздничном пешеходном маршруте от Триумфальной до Лубянской площади состоится более 150 костюмированных постановок.

Источник: агентство «Москва»