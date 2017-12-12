Замоскворецкий суд Москвы арестовал на восемь суток активиста движения SERB Александра Петрунько.

Петрунько признали виновным в мелком хулиганстве по части 1 статьи 20.1 КоАП. 8 декабря активист разлил пахучую жидкость в Центре фотографии имени братьев Люмьер на вновь открывшейся выставке «Без смущения» американского фотографа Джока Стёрджеса.

Для широкой публики выставка будет работать до 8 января.

Выставка Стёрджеса в Центре фотографии имени братьев Люмьер впервые открылась в сентябре 2016 года. Через несколько дней активист движения SERB Александр Петрунько облил фотографии Стёрджеса мочой, объяснив свой поступок «гражданским долгом». Руководство галереи согласилось досрочно закрыть выставку после обвинений в детской порнографии.

Ранее The Village уже рассказывал о конфликте вокруг выставки Джока Стёрджеса. Свое мнение о произошедшем изложили фотограф, философ, искусствовед и директор музея.

Источник: ТАСС