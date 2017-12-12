Гран-при фестиваля авторского документального кино «Артдокфест» присудили фильму «Любовь — это картошка» Алены ван дер Хорст.

Картина рассказывает о поездке документалистки в российскую деревню, где выросла ее мать, а также об истории семьи ван дер Хорст.

Картину «Пятерка» Михаила Горобчука признали лучшим полнометражным фильмом, а картина «Обезьяна, страус и могила» Олега Мавроматти получила специальный приз жюри.

Фильм Беаты Бубунец о войне на Украине «Полет пули» получил одну из наград премии «Лавровая ветвь», в рамках которой вручаются награды фестиваля.

В жюри «Артдокфеста»- 2017 году вошли Вера Полозкова, Наталия Барьбе и Сергей Казарновский.

10 декабря на фестивале «Артдокфест» неизвестные сорвали показ документального фильма про Донбасс «Полет пули» Беаты Бубенец. Инцидент произошел в кинотеатре «Октябрь». Очевидцы сообщили, что неизвестные загородили экран с криками «Не будет фильма против русских!».

Ранее The Village рассказывал о десяти картинах «Артдокфеста», которые обязательно стоит увидеть.

Источник: Медуза