Генпрокурор Юрий Чайка рассказал, сколько денег страна потеряла из-за коррупции за 2015, 2016 годы и три квартала 2017 года.

148 000 000 000 рублей составляет ущерб от коррупции в России

Из этой суммы добровольно погашено более 11 миллиардов, а изъято и арестовано имущества на сумму 78 миллиардов рублей. По словам генпрокурора, за последние три с половиной года за совершение коррупционных преступлений осудили более 45 тысяч человек.

Источник: Коммерсантъ