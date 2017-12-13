21-летнего жителя Москвы Никиту Кашенцева осудили на три года и один месяц исправительной колонии за убийство 12 фазанов в парке Горького.

Суд признал молодого человека виновным по части 1 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель, совершенное из хулиганских побуждений с применением садистских методов»). 30 сентября он проник в вольер в мини-зоопарке «Природный заказник „Воробьевы горы“», где поочередно отловил и убил самца и самку фазана алмазного, самца и самку фазана охотничьего, двух самцов фазана золотого, двух самцов фазана королевского, двух самцов фазана непальского и двух самцов фазана свайно. Последние занесены в Красную книгу.

В момент совершения преступления Кашенцев находился в состоянии алкогольного опьянения. Мотивы своих действий он объяснить не смог. Ранее он уже был судим, но по какой статье, не уточняется.

Источник: «Интерфакс»